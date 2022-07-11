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Аналитик оценил решение властей Франции национализировать крупнейшую энергокомпанию страны

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик оценил решение властей Франции национализировать крупнейшую энергокомпанию страны
Фото: Unsplash

Эксперт по энергетике Игорь Юшков прокомментировал решение властей Франции национализировать крупнейшую энергокомпанию страны Électricité de France (EDF).

— Национализация происходит в отношении небольшого количества акций. Фактически для компании ничего не меняется. Для Франции это даже в какой-то степени благо — выход из ситуации. Они понимают: дальнейший рост на газ и электроэнергию будет убивать экономику, всячески давить на потребителя, — передает его слова Nation News

По его словам, Париж близок к пределу прочности с точки зрения роста цен на газ, а в будущем ситуация будет лишь усугубляться. Он отметил, что де-факто EDF уже давно находится под контролем Парижа.

Сейчас основная задача властей — не допустить схлопывания экономики. Эксперт добавил, что ситуация на энергетическом рынке Европы продолжит усугубляться.

В настоящее время «Северный поток» уходит на регламентные работы на 10 дней. Газа будет еще меньше, а, значит, он станет еще дороже и дефицитнее.

11 июля власти Франции приняли решение о приватизации EDF, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Бруно Ле Мэр, передает ФАН.

5 июля Юшков пояснил, сможет ли Германия обойтись без поставок газа из России. Эксперт отметил, что в настоящее время Германия продолжает получать газ из России при помощи «Северного потока — 1», но объемы поставок сильно снизились.

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