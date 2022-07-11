Глава местной администрации погиб при подрыве машины в Харьковской области

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Автомобиль главы администрации Евгения Юнакова подорвали в Великом Бурлуке Харьковской области Украины, чиновник погиб. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

— Погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве, — заявил он.

По словам Ганчева, в результате покушения погиб невинный человек, за смертью которого стоят украинские диверсанты. Однако такие методы, подчеркнул он, не приведут Киев к победе, передает РИА Новости.

11 июля на главу Мелитопольского района совершили покушение. Чиновник не пострадал. По словам заместителя начальника регионального ГУ МВД Алексея Селиванова, инициатором покушения является Киев.

Он также подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители», а также добавил, что все, кто пытается нарушить мирную жизнь на освобожденных территориях Украины, «понесут неотвратимое наказание».

Кроме того, покушение готовилось на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Его автомобиль оказался заминирован, но покушение удалось предотвратить, а бомбу разминировали.