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Полиция задержала мужчину, который изнасиловал свою восьмилетнюю дочь

Антон Махов
Происшествия
Полиция задержала мужчину, который изнасиловал свою восьмилетнюю дочь
Фото: Telegram/Следственный комитет РФ
Россия, Москва, Северный административный округ, Савёловский район Карта всех событий

Полиция взяла под стражу мужчину, которого обвиняют в изнасиловании его малолетней дочери. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, все произошло в июне 2022 года. Подозреваемый изнасиловал дочь 2016 года рождения в квартире в Савеловском районе столицы. Также известно, что он совершал и иные действия сексуального характера в отношении девочки.

Обвиняемый частично признал свою вину в ходе допроса. Скоро ему будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В данный момент он находится под стражей.

Недавно суд арестовал мужчину, который пытался изнасиловать нескольких девушек на севере Москвы. Мужчина проведет под стражей два месяца — до 25 августа 2022 года.

Первой жертвой насильника могла стать 18-летняя девушка. Он домогался до нее 23 июня в парке на севере города недалеко от улицы Вильгельма Пикаю.

Также недавно было завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Их обвиняют в тяжких и особо тяжких преступлениях в Новой Москве.

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