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Московские парки временно закрыли из-за непогоды

Араз Салехов

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Московские парки временно закрыли из-за непогоды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице объявили о закрытии парков культуры и отдыха в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

— Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий, — говорится в сообщении Telegram-канала «Парковый».

Также стало известно, что столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за непогоды. Помимо этого, 11 июля в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла, предупреждение действует до 18:00 11 июля.

В понедельник, 11 июля, во второй половине дня в столице ожидаются гроза, град, ливневый дождь и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Подобные погодные условия, как уточняется, сохранятся до конца дня. Кроме того, есть риск повреждений линий электропередачи и шатких конструкций. Горожан призвали сохранять осторожность и по возможности оставаться дома.

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