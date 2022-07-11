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Садовод объяснил, что обязательно нужно сделать с клубникой после сбора урожая

Анна Михалюк
Общество
Садовод объяснил, что обязательно нужно сделать с клубникой после сбора урожая
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Садовод Дмитрий Криницкий рассказал, что делать с клубникой после сбора урожая.

— Многие забывают о ней и ожидают в следующем году богатый урожай ягод, но такого не будет, если за клубникой не ухаживать. Во-первых, нужно прополоть грядки, во-вторых, нужно удалить старые листья и цветоносы, которые отцвели. После этого нужно обработать кусты от пятнистости, — рассказал садовод в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Для обработки, по словам эксперта, можно использовать бордоскую жидкость и другие препараты, которые продаются в специальных дачных магазинах. Также после плодоношения клубника нуждается в подкормке, в частности, в азоте для выращивания новой зеленой массы, формирования новых розеток и закладки цветочных почек, а также в фосфоре для развития корневой системы. Есть и другие гранулированные удобрения, которые содержат в себе все необходимые микроэлементы.

Кроме этого, садовод рассказал, какими веществами эффективнее всего обрабатывать капусту от вредителей. Самыми действенными он считает биопрепараты, которые можно применять и на среднеспелой капусте.

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