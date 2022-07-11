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Аналитик оценил возможность сохранить персональные данные в тайне

Ирина Игнатенко
Общество
Аналитик оценил возможность сохранить персональные данные в тайне
Фото: depositphotos

Сохранить персональные данные в тайне сегодня практически невозможно. Человек посещает различные заведения и учреждения, совершает покупки, пользуется смартфонами, а не обычными кнопочными телефонами. Поэтому оставить сведения засекреченными вряд ли удастся. Такое мнение высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Аналитик также отметил, что имеет место человеческий фактор. Во многих компаниях люди сливают базы данных за вознаграждение.

Кроме того, данные могут уйти в результате хакерской атаки, передает «Радио 1».

Ранее стало известно о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных.

Сайты российских вузов подверглись хакерским атакам, трафик которых идет из Европы и Северной Америки. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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