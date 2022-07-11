Эксперт оценил состояние экономики США

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил состояние экономики США.

По словам эксперта, на сегодняшний день можно прогнозировать с вероятностью в 70-80 процентов, что американская экономика в этом году окажется в состоянии рецессии.

— Что имеется в виду? В первом квартале падение реального ВВП составило 1,6 процента, согласно официальным данным. Предполагается, что в конце июля падение может продолжиться и достигнет 2 процентов ВВП. Согласно американским официальным критериям экономический спад в течение двух кварталов подряд означает рецессию автоматически, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

По мнению специалиста, Федеральная резервная система (ФРС) в настоящее время взяла курс на повышение процентных ставок, что автоматически означает рецессию.

Ранее американские журналисты сообщили, что разговоры о возможности начала рецессии в Соединенных Штатах все больше распространяются на территории всей страны. На данный момент практически в каждом штате США ощущается резкий рост цен и повышение базовой процентной ставки, передает Nation News.

Геополитический кризис, вызванный событиями вокруг Украины и санкционным противостоянием коллективного Запада с Россией, негативно сказался на экономике многих стран. Причем под ударом оказались не только крупные корпорации, но и простые потребители. Что об этом пишет западная пресса — в обзоре «Вечерней Москвы».