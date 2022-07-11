Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт оценил состояние экономики США

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт оценил состояние экономики США
Фото: Unsplash

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев оценил состояние экономики США.

По словам эксперта, на сегодняшний день можно прогнозировать с вероятностью в 70-80 процентов, что американская экономика в этом году окажется в состоянии рецессии.

— Что имеется в виду? В первом квартале падение реального ВВП составило 1,6 процента, согласно официальным данным. Предполагается, что в конце июля падение может продолжиться и достигнет 2 процентов ВВП. Согласно американским официальным критериям экономический спад в течение двух кварталов подряд означает рецессию автоматически, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

По мнению специалиста, Федеральная резервная система (ФРС) в настоящее время взяла курс на повышение процентных ставок, что автоматически означает рецессию.

Ранее американские журналисты сообщили, что разговоры о возможности начала рецессии в Соединенных Штатах все больше распространяются на территории всей страны. На данный момент практически в каждом штате США ощущается резкий рост цен и повышение базовой процентной ставки, передает Nation News.

Геополитический кризис, вызванный событиями вокруг Украины и санкционным противостоянием коллективного Запада с Россией, негативно сказался на экономике многих стран. Причем под ударом оказались не только крупные корпорации, но и простые потребители. Что об этом пишет западная пресса — в обзоре «Вечерней Москвы».

Экономика ВВП США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погоня за вечной весной

Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Мракобесие долгим не бывает

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Настало время отучать молодежь от пацифизма

Никита Миронов
Никита Миронов

Нужны профессионалы, а не пушечное мясо

Все мнения
О проекте