Дептранс предупредил водителей о сильном дожде в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь с грозой и сильным ветром ожидаются в Москве во второй половине дня 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим водителей быть внимательными на дороге. Избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями, — говорится в сообщении.

При этом ведомство рекомендовало отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшие часы, поскольку из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. В качестве альтернативы можно воспользоваться городским транспортом, отмечается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Также стало известно о временном закрытии парков культуры и отдыха в связи с ухудшением погодных условий. Помимо этого, столичные власти рекомендовали рестораторам закрыть летние веранды из-за непогоды.

11 июля в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла, предупреждение действует до 18:00 11 июля.