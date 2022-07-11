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Московский дворец пионеров совместно со школами Гагаринского района запускает проект о семейных историях

Марьяна Шевцова
Общество
Московский дворец пионеров совместно со школами Гагаринского района запускает проект о семейных историях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гагаринский район — один из самых необычных в столице. Он часто фигурирует в большой литературе, городских мифах и легендах, здесь находятся любимые места Владимира Гиляровского, Александра Блока, Михаила Булгакова.

Московский дворец пионеров совместно со школами Гагаринского района предлагает его жителям рассказать о знаковом для них месте: это могут быть двор, улица, школа, детский сад, подъезд или крыша дома. Поделиться семейной историей или фамильной легендой, связанной с этим местом, можно в виде короткого рассказа и фотографии. Присланные тексты и фото появятся на интерактивной карте. Авторы самых историй получат призы от партнеров проекта: семейные билеты в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац и Государственный Дарвиновский музей, а также парные сертификаты на канатную дорогу «Воробьевы горы».

Истории принимаются до 20 августа 2022 года, а интерактивная карта будет опубликована в День города, 10 сентября.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте Московского дворца пионеров.

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