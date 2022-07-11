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Дептранс обнародовал рейтинг коммерческих перевозчиков Москвы

Араз Салехов
Город
Дептранс обнародовал рейтинг коммерческих перевозчиков Москвы
Фото: Марина Басанова, «Вечерняя Москва»

Москвичам назвали лучших коммерческих перевозчиков города. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы продолжаем вместе с вами оценивать работу коммерческих перевозчиков, которые работают по госконтрактам в Москве, — говорится в сообщении.

Дептранс обнародовал рейтинг коммерческих перевозчиков Москвы Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, качество транспорта оцениваются по следующим параметрам: пунктуальность, чистота и внешний вид транспорта, техническое состояние автобусов, а также поведение водителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, в столичном метрополитене появилось 168 новых вагонов «Москва-2020» за полгода. Глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что в настоящее время уже свыше 100 этих составов ездят на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях. При этом с 2010 года для метро было поставлено более четырех тысяч новых вагонов, произведенных на отечественных предприятиях. По его словам, столичное метро имеет самый большой парк вагонов в Европе.

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