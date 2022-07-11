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Кулеба потребовал от Запада предоставить Украине более мощное оружие

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба потребовал от Запада предоставить Украине более мощное оружие
Фото: flickr/worldeconomicforum

Западу необходимо в кратчайшие сроки предоставить Украине более мощное оружие. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

— Призываю партнеров к жесткой реакции: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России, — сказал министр.

Подобные требования он оправдал принятием в России указа об упрощении получения гражданства для всех жителей Украины и Донбасса. Данное нововведение Кулеба «решительно осудил», передает РИА Новости.

11 июля президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Отныне все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

До этого в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.

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