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Центр занятости «Моя работа» назвал перспективную профессию на IT-рынке

Араз Салехов
Город
Центр занятости «Моя работа» назвал перспективную профессию на IT-рынке
Фото: Pexels

Профессия исследователя данных, или data scientist, попала в список перспективных должностей на рынке IT. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Одна из самых перспективных отраслей — исследователь данных или data scientist. Эта специальность требует аналитического мышления и знания языков программирования (R, Python, Julia, Haskell). Навыки исследования данных часто применяются в создании нейросетей и алгоритмов машинного обучения, — сказала первый замглавы ведомства Александра Александрова.

Так, применяться данные навыки могут в абсолютно разных сферах — от производств и медицины до социальных сетей или интернет-рекламы, сообщает ТАСС.

20 июня стало известно, что свыше 10,5 тысячи москвичей с начала 2022 года прошли программу профессионального тестирования в центре занятости населения «Моя работа». Самым востребованным стал тест «Определение карьерного трека».

В этом году его прошли 100 процентов горожан. На втором месте по популярности расположился опросник «Цифровые компетенции», замыкает тройку лидеров тест «Диагностика интеллекта (IQ)».

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