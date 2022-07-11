Стала известна дата объявления имени нового премьер-министра Британии

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Процесс избрания нового лидера Консервативной партии Великобритании, который также станет премьер-министром, начнется 13 июля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Комитет решил, что выдвигаться на пост лидера партии можно будет до 12 июля. При этом для попадания в первый тур кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 20 членов фракции консерваторов.

Для прохода во второй тур необходимо будет получить 30 голосов, передает РИА Новости. Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 июля сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. Она пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

9 июля глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс объявил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.