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Более 90 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в День московского транспорта

Лейла Алиева
Город
Более 90 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в День московского транспорта
Фото: t.me / Департамент транспорта Москвы

В честь Дня московского транспорта в столице прошли праздничные мероприятия, которые посетили более 90 тысяч человек. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Спасибо, что отмечали День московского транспорта с нами — на разных площадках собрались более 90 тысяч человек, — отмечается в сообщении.

Накануне в столице состоялся первый городской фестиваль «Ретрорейс». Его организовал Музей транспорта Москвы в рамках Дня московского транспорта. Гости смогли увидеть 101 автомобиль, произведенный в 1960–1970 годах прошлого века. Кроме того, горожане смогли поиграть в советские игровые автоматы и настольные игры. Юные москвичи попробовали сконструировать собственную машину, после чего устроили гонки на педальных машинках.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и всех работников отрасли с Днем московского транспорта. Он подчеркнул, что популярность общественного транспорта в столице постоянно растет.

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