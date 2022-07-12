Капремонт жилого дома 1956 года постройки в Сокольниках завершится до конца года
Дом 1956 года постройки в столичном районе Сокольники капитально отремонтируют до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 11 июля.
Так, специалисты восстановят кирпичную кладку и вернут первоначальный вид богатой лепнине, используя лазерное сканирование. При этом на современном оборудовании будут воссозданы несохранившиеся элементы декора. Также в здании приведут в порядок подъезды и заменят сети электроснабжения.
Дом в двенадцать этажей был построен в 1956 году в стиле позднего сталинского ампира и имеет сложную форму, а также арочный сквозной проезд, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Также стало известно, что в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты работают над восстановлением фасада дома 1895 года постройки в Спиридоньевском переулке. В настоящее время специалисты производят ремонт архитектурных декоративных элементов фасада, используя специально подобранные для данного объекта материалы, а на завершающем этапе будут обновлять штукатурный слой, заменят отливы и наружные водостоки.