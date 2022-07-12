Рекреационный центр «По лесным дорожкам» появится в Битцевском лесу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Южное Карта всех событий

В районе Чертаново Южное на участке между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Лесопарковая» появится рекреационный центр «По лесным дорожкам». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 12 июля.

— Участок, входящий в состав особо охраняемой природной территории, просто приведем в порядок. Здесь заменим покрытия дорожек: обновим старый асфальт там, где он уже есть, а для устройства протоптанных жителями тропинок используем экологичные покрытия из гранотсева и теннисита, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Отмечается, что центр будет расположен на территории двух бывших гаражных кооперативов. Кроме того, он займет часть парка «Битцевский лес». Планируется, что рекреационный центр позволит сосредоточить основную инфраструктуру для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по реабилитации Битцевского леса. По его словам, основные работы планируется завершить в этом году.