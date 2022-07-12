«Пентагон сдулся»: Володин прокомментировал разработки США против российских ракет
Разработка США воздушных шаров, которые будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет России, является провалом противоракетной обороны Вашингтона. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 12 июля.
— Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны, — сказал он.
Политик предположил, что следующей разработкой Вашингтона станут надувные подводные шары. По его словам, это связано с наличием на вооружении российской армии носителей беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон», отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.
Накануне Вячеслав Володин сообщил, что на внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля будут рассматриваться инициативы по поддержке граждан и экономики. Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.