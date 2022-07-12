«Пентагон сдулся»: Володин прокомментировал разработки США против российских ракет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Разработка США воздушных шаров, которые будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет России, является провалом противоракетной обороны Вашингтона. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник, 12 июля.

— Пентагон сдулся. Новость о том, что Пентагон начнет использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны, — сказал он.

Политик предположил, что следующей разработкой Вашингтона станут надувные подводные шары. По его словам, это связано с наличием на вооружении российской армии носителей беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон», отметил спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Накануне Вячеслав Володин сообщил, что на внеочередном пленарном заседании Госдумы 15 июля будут рассматриваться инициативы по поддержке граждан и экономики. Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило 42 законопроекта. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.