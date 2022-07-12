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Закрытые из-за непогоды столичные парки возобновили работу

Елена Самойлова

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Закрытые из-за непогоды столичные парки возобновили работу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Прекратившие работу 11 июля из-за непогоды столичные парки снова открыты для посещения. Об этом сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка.

— Погода наладилась, и парки, подведомственные департаменту культуры, вновь ждут гостей на прогулки и занятия, — говорится в публикации.

Напомним, парки были закрыты из-за погодных условий 11 июля — дождей, грозы и сильного ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о похолодании на этой неделе. Так, во вторник, 12 июля, резко похолодает на 8–10 градусов, к выходным станет еще прохладнее — температура воздуха составит примерно 20 градусов. По словам синоптика, похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 метров в секунду.

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