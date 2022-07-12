Ликсутов: Парк подвижного состава в ЦТУ обновлен на 65 процентов с 2010 года

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Продолжается работа по интеграции пригородных железнодорожных направлений в систему московского транспорта, и одно из важных направлений работы — обновление подвижного состава. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов во вторник, 12 июля.

По его словам, все больше пассажиров в Москве и Подмосковье ежедневно пользуются более современными составами, за счет которых значительно повышается комфорт поездок.

— С 2010 года мы обновили парк пригородных поездов в Центральном транспортном узле (ЦТУ) уже на 65 процентов. И показатель этот будет только расти, в первую очередь, конечно, за счет обновления подвижного состава на будущих МЦД-3 и МЦД-4, — рассказал Ликсутов.

Подвижной состав на МЦД-1 и МЦД-2 уже полностью обновлен — это один из самых молодых парков в Европе. В Telegram-канале столичного дептранса отметили, что составы «Иволга» созданы специально для диаметров. Помимо них действуют электропоезда ЭП2Д и двухэтажные аэроэкспрессы.

Накануне, 11 июля, стало известно о начале разработки будущего пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).