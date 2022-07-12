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Городские службы Москвы начали ликвидацию последствий сильного ветра

Георгий Соланович
Город
Городские службы Москвы начали ликвидацию последствий сильного ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудники коммунальных служб Москвы начали ликвидацию последствий сильного ветра. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы во вторник, 12 июля.

— Ночью порывы ветра в отдельных районах города достигали 18 метров в секунду, прошли кратковременные дожди. Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции, — говорится в сообщении.

Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

При этом все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

В Telegram-канале комплекса предупредили, что сегодня в городе снова ожидается кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. В связи с этим москвичей призвали быть предельно осторожными на улицах.

Во вторник, 12 июля, столичный регион будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градусов, а в Подмосковье — до 26 градусов тепла. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду.

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