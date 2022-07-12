Одна из самых больших ярмарок выходного дня заработала в Москве

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Россия, Москва, улица Новинки, владение 31 Карта всех событий

Одна из самых больших ярмарок выходного дня открылась в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 12 июля.

— Одна из самых больших торговых площадок открылась в районе Нагатинский Затон по адресу улица Новинки, владение 31. Здесь работают 40 мест продаж, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что свежие сезонные ягоды, фрукты, овощи, сыры и колбасы отечественного производства можно приобрести у фермеров со всей России до 25 сентября.

Летняя сессия ярмарок выходного дня стартовала в столице 1 июля. Свои свежие продукты предлагают фермеры и предприниматели как из РФ, так и из стран ЕАЭС. В ходе отборочного тура этого летнего сезона было подано 3,5 тысячи заявок от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств.

В этом году благодаря импортозамещению на прилавках увеличился ассортимент отечественных сыров и колбасных изделий. Свежие продукты привозят еженедельно и хранят с соблюдением всех санитарных норм. Срок продажи товаров — три дня.