Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать недорогое вино

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Качественные вина можно найти по доступным ценам, но следует обращать внимание на несколько критериев при покупке алкогольной продукции. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вино, при этом существенно сэкономив.

— Качество вин на полках крупных торговых сетей за последние годы существенно выросло. Расширился и ассортимент продаваемых ретейлерами российских вин. Крупные торговые сети закупают вино большими объемами, получают «первые цены» от производителей, поэтому могут предложить покупателю более привлекательную розничную цену на вино, — отметили специалисты.

Так, эксперты советуют выбирать крупные магазины — гипермаркеты или магазины «у дома» крупных федеральных сетей. Помимо этого, важно выбирать время, когда в крупных торговых сетях начинают проходить акции на определенные товары. Например, в сезонный период акции «Дни российских вин», когда цена товара становится значительно ниже.

По словам экспертов, важно понимать мотивы проведения акций у ретейлеров. Одни из них связаны с необходимостью «вывести из ассортимента» товар, который не пользуется спросом среди покупателей из-за высокой цены. Также далеко не все вина улучшаются в процессе хранения в бутылке, особенно если хранятся на полках магазина при высоком освещении.

Однако при покупке дешевого вина стоит обращать внимание на несколько критериев. Например, пыль на бутылке может указывать на невостребованность продукта среди покупателей в связи с некачественным продуктом или неприемлемой ценой.

Кроме этого, следует обращать внимание на изменение цвета белого и розового вина в прозрачных бутылках. Светлые вина из-за прозрачного стекла бутылки больше подвержены воздействию солнечных лучей и быстрее «старятся» на полке магазина.

По результатам исследования 2022 года Роскачество признало одну из марок мороженого, производимого в Московской области, самым качественным пломбиром в России.