Садовод назвал универсальное бесплатное удобрение для всех растений

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Садовод и владелец личного подсобного хозяйства Дмитрий Кастрицкий рассказал о том, как приготовить универсальную подкормку для растений.

Фитоудобрение, по словам садовода, лучше «Бродиловки»: оно не имеет неприятного запаха и готовится в течение трех дней.

— Лучшая подкормка — это ферментированный чай. Для его приготовления подойдет любая свежескошенная трава с огорода, не подойдет только та, что обработана гербицидом. Траву нужно складировать в компостную кучу или набить ею черный пакет. Оставить сорняки нужно на 2–3 дня, если трава слишком сухая, добавьте в нее немного воды. Через 3-4 дня трава станет светло-коричневого цвета. Такое удобрение богато азотом и другими микроэлементами, — рассказал эксперт в новом выпуске на YouTube-канале Procvetok.

Для приготовления настоя нужно заполнить 10-литровое ведро травой на 1/3 и залить водой. Таким удобрением можно подкармливать все растения: они быстро окрепнут и пойдут в рост. Перед подкормкой, если почва сухая, ее нужно пролить водой. Если переборщить с удобрением, может пойти жирование растения в ущерб цветению, поэтому лучше подкармливать их в первой половине лета. Также при помощи такого раствора можно проводить внекорневую подкормку.

Садовод также рассказал, как нужно ухаживать за клубникой после плодоношения для богатого урожая на следующий год. Он назвал несколько этапов, соблюдение которых позволит собирать ягоду ведрами.