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Вирусолог рассказал, какие меры надо предпринять, чтобы не допустить распространения оспы обезьян

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог рассказал, какие меры надо предпринять, чтобы не допустить распространения оспы обезьян
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Оспе обезьян раньше не удавалось широко распространяться, значит что-то сейчас изменилось в структуре вируса. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

— У меня ощущение, что вирус изменился по сравнению с тем, который был раньше (первый случай заболевания людей выявили в 1970 году). Он требовал длительного контакта и ему не удавалось массово распространятся. Сейчас наоборот, а значит что-то изменилось, появились определенные свойства вируса, — отметил Чепурнов в комментарии НСН.

Возможность распространения вируса в России, по словам вирусолога, есть, но никаких особых мер предпринимать не надо. Стоит предоставить населению возможность вакцинироваться, необходимый препарат существует.

12 июля первый случай оспы обезьян был зафиксирован в России. Заболевание обнаружили у молодого человека, который вернулся из заграничной поездки, передает Царьград.

Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию оспы обезьян.

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