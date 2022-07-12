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Названы плюсы и минусы знакомств в интернете

Ирина Игнатенко
Общество
Названы плюсы и минусы знакомств в интернете
Фото: depositphotos

С развитием современных технологий люди все чаще стали знакомиться и общаться в интернете. Для этого созданы специальные сайты знакомств и форумы. О плюсах и минусах онлайн-знакомств рассказала психолог Лариса Милованова.

К преимуществам онлайн-знакомств эксперт отнесла легкость и доступность. Для виртуального общения не нужно куда-то ехать, можно всегда оперативно получить обратную связь. Кроме того, в переписке многие общаются более раскованно.

Минусы в том, что изначально мы не ставим четкой цели от знакомства, продолжила эксперт.

— Женщина, которая регистрируется на сайте знакомств, часто ставит размытую цель — желание познакомиться. Женщина хочет большей включенности — в этом получается ее разочарованность, — добавила Милованова в комментарии «Радио 1».

Она отметила, что на сайтах знакомств чаще обманывают мужчины, они могут обращаться за материальной помощью. Подобные мошенники любят маскироваться под врачей, психологов, людей помогающих профессий.

Чтобы исключить ревность, в паре должен быть высокий уровень интимных отношений. Кроме того, партнеры должны знать все о жизни друг друга. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

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