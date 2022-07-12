Плакаты в поддержку спецоперации РФ на Украине появились в Москве

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Плакаты в поддержку специальной военной операции ВС России на Украине появились на улицах Москвы. Как стало известно во вторник, 12 июля, баннеры разместят на 400 городских рекламных поверхностях.

17 июня власти Москвы и Донецкой народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Основной его задачей является помощь в социальной сфере, медицине, образовании, социальной поддержке и культуре.

Кроме того, по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», зампредседателя Государственной думы Петра Толстого в Донецк был отправлен гуманитарный груз — две 20-тонные фуры.

11 июля президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. В соответствии с указом главы государства, все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

8 июля Совет Федерации проголосовал за закон о присвоении статуса ветерана боевых действий тем гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Днем ранее глава государства поддержал предложение депутатов Государственной думы приравнять военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик к российским военным.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.