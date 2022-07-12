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Задержан гендиректор Водоканала в Санкт-Петербурге

Анастасия Колоскова
Происшествия
Задержан гендиректор Водоканала в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга

В квартире генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Сергея Волкова прошли обыски, после чего его задержали. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили региональные СМИ.

Предполагается, что обыски у Волкова связаны с расследованием дела о злоупотреблении полномочиями.

Волков является гендиректором петербургского Водоканала с 2021 года. До этого занимал должности руководителя фирмы «Антикор» и пост в филиале ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по водоснабжению, пишет издание 78.ru.

6 июля стало известно об аресте начальника УГИБДД ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова и судебного пристава Елену Копьеву.

Заседания проходили в закрытом режиме.

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