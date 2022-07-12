Вирусолог назвал срок выздоровления после заражения оспой обезьян

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Оспа обезьян уходит из организма самостоятельно спустя несколько недель после заражения. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн после сообщения Роспотребнадзора о первом случае заражения в России.

— Новые случаи оспы обезьян не должны беспокоить россиян, заболевание неопасно. Человек, заразившийся оспой обезьян, выздоравливает самостоятельно через две-три недели, — пояснил медик.

Также специалист отметил, что летальных исходов в Европе, Америке и Азии пока не наблюдалось, они были зафиксированы только в Африке, передает NEWS.ru.

В России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у гражданина, вернувшегося из Европы. На данный момент парень изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

При этом молодой человек, у которого выявили первый случай заболевания оспой обезьян в России, находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент болезнь не представляет опасности для его здоровья. Система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи пациентам с выявленным заболеванием, заявили в Минздраве.