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Названы две главные группы риска по заражению оспой обезьян

Ирина Игнатенко
Общество
Названы две главные группы риска по заражению оспой обезьян
Фото: shutterstock

Клинический фармаколог, член высшего совета «Сильной России» Александр Эдигер рассказал, кто в первую очередь находится в группе риска и стоит ли ожидать в России эпидемию оспы обезьян.

— В группе риска люди, которые никогда не были вакцинированы от оспы. То есть сравнительно молодое и трудоспособное население. Кроме того, люди с теми или иными предпосылками к вторичному иммунодефициту. Он возникает при заболеваниях, снижающих иммунитет, а также, если человек получает терапию с применением иммуносупрессоров, — пояснил эксперт в комментарии Общественной службе новостей.

Эдигер отметил, что вряд ли в России произойдет эпидемия обезьяньей оспы. По его мнению, возможны десятки или несколько сотен случаев. Врач отметил, что это неизбежно, поскольку в контакт с тем, кто привез оспу обезьян на территорию России, обязательно вступали люди со сниженным иммунитетом и шанс есть на передачу от человека к человеку.

Первый случай заражения оспой обезьян был выявлен в Петербурге 12 июля. Подхвативший оспу обезьян гражданин России накануне вернулся из Португалии, передает ФАН.

Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию оспы обезьян.

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