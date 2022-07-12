В столице завершилась работа форума «Российская креативная неделя»

Фото: Пресс-служба мероприятия

С 7 по 10 июля московский Парк Горького в третий раз стал эпицентром креатива — здесь прошел форум «Российская креативная неделя» (Russian Creative Week, RCW), объединивший представителей всех креативных индустрий страны, власти и бизнеса.

За эти дни Форум посетили 350 000 человек. Онлайн-трансляции посмотрели свыше 10 миллионов людей, было проведено 350 мероприятий при участии 1300 спикеров. На «Российскую креативную неделю» приехали представители из 62 регионов.

На пленарном заседании «Новое время — новые правила креативного сектора» представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста и пришли к выводу, что наступило время самых широких возможностей для всех креативных индустрий. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Администрация Президента и Правительство РФ ведут переговоры о создании межведомственной структуры — проектного офиса для координации работы всех креативных индустрий, но ключевые предложения должны поступить от представителей творческих отраслей в итоговой резолюции «Российской креативной недели».

На выездном заседании комиссии Госсовета по направлению «Культура» «О мерах по обеспечению устойчивости креативных индустрий в современных условиях» были выявлены ключевые точки роста и устойчивости креативного предпринимательства в регионах и необходимость создания межведомственного проектного офиса, который бы обеспечил коммуникацию между всеми креативными индустриями.

Начальник Управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Российской креативной недели» Сергей Новиков отметил, что быстро растущие креативные отрасли могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона, для этого нужно создать условия и инструментарий. «Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму».

Как итог заседания отраслевых гильдий «Российской креативной недели» в сентябре в Госдуме заработает специальная площадка, объединяющая разные комитеты для продвижения законодательных инициатив в сфере креативных индустрий.

Организаторами и активными участниками форума в этом году стали Роскультцентр, АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз, Президентский фонд культурных инициатив.