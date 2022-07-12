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Украинская армия нанесла удар дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинская армия нанесла удар дроном-камикадзе по жилым домам в Энергодаре
Фото: Pixabay

Украинские военные использовали беспилотник для удара по жилому району Энергодара в Запорожской области Украины. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации города.

Уточняется, что удар по жилому массиву был нанесен примерно в 14:20 по московскому времени. Сейчас власти региона уточняют информацию о жертвах. Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодаре, несмотря на удар, работает в штатном режиме.

Позднее украинские военные попытались использовать еще один дрон для новой атаки. Однако его удалось сбить при помощи российской ПВО, передает РИА Новости.

До этого член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в регион. Он также добавил, что в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений.

Днем ранее на главу Мелитопольского района Запорожской области совершили покушение. Чиновник не пострадал. По словам заместителя начальника регионального ГУ МВД Алексея Селиванова, инициатором покушения является Киев. Он также подчеркнул, что от таких диверсий «страдают в первую очередь мирные жители».

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