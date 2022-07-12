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Москвичам напомнили об опасности нелегальных такси

Антон Махов
Город
Москвичам напомнили об опасности нелегальных такси
Фото: Pexels

Жителям столицы напомнили, что пользоваться услугами нелегальных такси может быть опасно. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отмечают, что водители нелегальных такси регулярно пренебрегают прохождением техосмотра, нарушают правила дорожного движения, иногда ведут себя агрессивно или странно.

Также они могут игнорировать прохождение медицинских осмотров и пренебрегать своим отдыхом, отчего может нарушаться координация и внимание.

Помимо этого они могут повысить цену поездки в пути.

Департамент транспорта столицы пресекает работу таких такси на ТПУ совместно с ГИБДД и другими контрольно-надзорными органами.

Также отмечают, что легальное такси можно отличить по «шашечкам» на кузове, оранжевому фонарю на крыше, наличию у водителя действующего разрешения на работу и документам о компании, сообщают в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Недавно таксист забрал из забытой сумки своего пассажира 615 тысяч рублей и вернул только саму вещь.

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