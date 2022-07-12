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Вице-спикер МГД Орлов: Профессия реставратора станет перспективным карьерным треком для молодежи

Георгий Соланович
Город
Вице-спикер МГД Орлов: Профессия реставратора станет перспективным карьерным треком для молодежи
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Профессия реставратора будет востребована в Москве и станет перспективным карьерным треком для представителей молодежи. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов во вторник, 12 июля.

— Москва является признанным туристическим центром, <...> и эту тенденцию очень важно поддерживать. Работа, которая сегодня ведется в Москве по реставрации, восстановлению исторических зданий, целых улиц, заслуживает большого внимания, и в мегаполисе растет поколение специалистов, которые увлеченно изучают реставрационное дело. Профессия реставратора наверняка будет востребованной в столице и станет перспективным карьерным треком для молодежи, — заявил Орлов.

По его словам, работу по сохранению культурного и архитектурного наследия столицы необходимо вести постоянно, а для эффективного обучения будущих реставраторов требуется использовать новые практико-ориентированные форматы, в чем помогает «Реставрационный кураториум» — проект позволяет студентам работать в реставрационных компаниях, попасть в реставрационные мастерские и получить необходимый опыт.

Депутат заключил, что обучающиеся в рамках «Реставрационного кураториума» уже работали на площадках городской усадьбы Мальцевой — Петрова, в Фанагорийских казармах, Донском монастыре и церкви Покрова в Филях, передает агентство городских новостей «Москва».

6 июля сообщалось, что специалисты приступили к реставрации скульптур «Промышленность» и «Сельское хозяйство», украшающих арку жилого дома Военно-инженерной академии имени Куйбышева.

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