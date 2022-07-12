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Украина присоединилась к программе технологического сотрудничества НАТО, став ассоциированным членом программы взаимосовместимости (MIP). Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава Минобороны республики Алексей Резников.

— По результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group Украина теперь в качестве ассоциированного члена получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого управления и смежных стандартов, — отметил он.

При этом министр добавил, что украинское государство располагает мощным IT-потенциалом и является достойным союзником НАТО. Так, многосторонняя программа интероперабельности (MIP) — это программа технологического сотрудничества вооруженных сил государств — членов НАТО, созданная на уровне национальных разработчиков информационных систем боевого управления, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 10 июля, глава военного ведомства рассказал, что украинская армия несет большие потери и крайне истощена. Ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники, подчеркнул он. На сегодняшний день Киев нуждается в дальнобойных артиллерийских установках.