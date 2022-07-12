Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы

Евгений Белоусов
В мире
Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы
Фото: depositphotos

За последнее время 10 граждан России обратились за украинскими визами. Об этом сообщил во вторник, 12 июля, представитель МИД Украины Олег Николенко.

— Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей, — уточнил он.

По словам Николенко, эти заявки были поданы за прошедшие пять дней. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно говорил, что россияне интересовались получением визы, но заявки никто так и не подал, что, по его словам, являлось «показательным моментом», передает ТАСС.

11 июля президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Отныне все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение экзамена, необходимого для получения гражданства. Он дал поручение о введении экзамена для получения украинского гражданства как ответ на соответствующую петицию.

Украина Россия Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте