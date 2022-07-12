Украина сообщила о первых десяти обращениях от россиян на получение визы

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За последнее время 10 граждан России обратились за украинскими визами. Об этом сообщил во вторник, 12 июля, представитель МИД Украины Олег Николенко.

— Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей, — уточнил он.

По словам Николенко, эти заявки были поданы за прошедшие пять дней. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно говорил, что россияне интересовались получением визы, но заявки никто так и не подал, что, по его словам, являлось «показательным моментом», передает ТАСС.

11 июля президент России Владимир Путин распространил упрощенный порядок получения гражданства на всех жителей Украины. Отныне все граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, постоянно проживающие на территории этих государств, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать введение экзамена, необходимого для получения гражданства. Он дал поручение о введении экзамена для получения украинского гражданства как ответ на соответствующую петицию.