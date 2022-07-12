Дни орловского рысака пройдут на ВДНХ 15 и 16 июля

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ проведут дни орловского рысака. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила пресс-служба выставки.

— 15 и 16 июля в Центре национальных конных традиций в павильоне № 42 и на выводном круге гостей главной выставки страны ждут научные конференции, конные шоу и розыгрыш приза «Национальное достояние России», посвященные орловской рысистой породе. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, — сказано в сообщении.

В первый день в павильоне № 42 проведут научно-практическую конференцию «Современное отечественное рысистое коневодство и роль породных ассоциаций в его развитии».

На выводном круге лошади орловской породы поборются за приз «Национальное достояние России».

Второй день мероприятий посвятят конкурсам и городским бегам. Они также пройдут на выводном круге.

В 12:45 состоится парад лошадей орловской породы — чемпионов приза «Национальное достояние России». После этого посетители увидят турнир по традиционной экипажной езде на приз «Национальное достояние России» для русских троек.

С 14:45 до 16:00 на площадке мероприятия пройдут этапы городских бегов. В финале выступят сотрудники специального полка полиции ГУ МВД России по Москве на орловских рысаках.

На выставке будет организована фотозона, все желающие смогут сфотографироваться с лошадями. Вход бесплатный, сообщают на сайте ВДНХ.

Недавно сообщалось, что «Техноград» на ВДНХ подготовил новый онлайн-курс по финансовой грамотности для мам.