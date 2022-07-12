Британский эксперт объяснил, почему наступление ВСУ окажется провальным

Фото: Минобороны РФ

Наступление украинской армии окажется как минимум неудачным, поскольку командование заранее предупредило о своих намерениях. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг.

— Обычно вам нужна оперативная неожиданность, когда вы начинаете контратаку, — напомнил эксперт.

При этом британский специалист добавил, что контрудар не получится совершить силами миллионной армии, поскольку ВС РФ заранее тщательно подготовятся и сосредоточат ресурсы для нивелирования потенциальной угрозы, сообщает РИА Новости.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. Глава военного ведомства добавил, что в выполнении стоящих перед Украиной задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО увеличить их поставки. Также стало известно, что украинская разведка начала выполнение приказа украинского лидера Владимира Зеленского по освобождению юга страны.