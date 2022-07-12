Восемь кандидатов будут бороться за пост премьер-министра Великобритании

Фото: Unsplash

Регистрация кандидатов на пост премьера Великобритании завершена, за должность в первом раунде голосования поборются восемь претендентов. Об этом стало известно во вторник, 12 июля.

Среди кандидатов, которым удалось пробиться в первый тур голосования, экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, глава минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, а также замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, передает РИА Новости.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 10 июля сообщила, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. Она пообещала «начать снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает посты премьер-министра Великобритании и главы правящей Консервативной партии. Он обратился к гражданам Соединенного Королевства перед своей резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне.

9 июля глава Минтранса Великобритании Грант Шаппс объявил о намерении баллотироваться на пост премьер-министра и главы Консервативной партии.