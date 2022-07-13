Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

Лейла Алиева
Общество
Названы знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Фото: Pexels

Астрологи уверены — некоторые знаки зодиака отличаются стремлением и умением вернуть своих бывших возлюбленных, а другие — чаще всего принимают их обратно. Специалисты перечислили представителей таких созвездий.

Рак

Представители этого знака умеют удерживать близких людей, они очень щепетильны в выборе партнера, которого они впустят в свое нежное сердце. Раки любят напоминать о прежних отношениях, поэтому они чаще всех дают второй шанс тем, с кем расстались. Более того — они готовы трудиться над восстановлением отношений.

Дева

Девы преданы тем, кто им дорог, поэтому возможно, что они полюбят всего раз в жизни. При шансе возродить отношения, они им воспользуются и даже готовы оставить тот уровень отношений, который был до расставания.

Весы

Они никогда не могут полностью разлюбить человека и не прекращают отношения навсегда, в частности дружеские, партнерские, деловые или романтические. Весы просто внесут их в свой черный список. А если они не держат обиды, то могут возобновить отношения легко и просто.

Рыбы

Рыбы воспринимают расставание как естественное событие в глобальном мире, а иногда — как временное наваждение, так как розовые очки мешают им иногда видеть суровую реальность. Поэтому если их бывший возлюбленный решит когда-то к ним вернутся, то удивятся спокойной уверенности Рыб в том, что это должно было случиться. При этом вне зависимости от причины расставания, для представителей этого знака — все в прошлом и они готовы двигаться дальше, пишет Wday.ru.

До этого ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака созданы для семьи и воспитания детей.

Отношения бывшие возлюбленные Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте