Названы знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

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Астрологи уверены — некоторые знаки зодиака отличаются стремлением и умением вернуть своих бывших возлюбленных, а другие — чаще всего принимают их обратно. Специалисты перечислили представителей таких созвездий.

Рак

Представители этого знака умеют удерживать близких людей, они очень щепетильны в выборе партнера, которого они впустят в свое нежное сердце. Раки любят напоминать о прежних отношениях, поэтому они чаще всех дают второй шанс тем, с кем расстались. Более того — они готовы трудиться над восстановлением отношений.

Дева

Девы преданы тем, кто им дорог, поэтому возможно, что они полюбят всего раз в жизни. При шансе возродить отношения, они им воспользуются и даже готовы оставить тот уровень отношений, который был до расставания.

Весы

Они никогда не могут полностью разлюбить человека и не прекращают отношения навсегда, в частности дружеские, партнерские, деловые или романтические. Весы просто внесут их в свой черный список. А если они не держат обиды, то могут возобновить отношения легко и просто.

Рыбы

Рыбы воспринимают расставание как естественное событие в глобальном мире, а иногда — как временное наваждение, так как розовые очки мешают им иногда видеть суровую реальность. Поэтому если их бывший возлюбленный решит когда-то к ним вернутся, то удивятся спокойной уверенности Рыб в том, что это должно было случиться. При этом вне зависимости от причины расставания, для представителей этого знака — все в прошлом и они готовы двигаться дальше, пишет Wday.ru.

До этого ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака созданы для семьи и воспитания детей.