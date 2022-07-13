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Сенатор Джабаров призвал не ускорять решение задач на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В мире
Сенатор Джабаров призвал не ускорять решение задач на Украине
Фото: Пресс-служба Совфеда

Не следует торопить решение задач спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 12 июля, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу, — отметил он.

Важно набраться терпения и пожелать удачи российским солдатам, офицерам и генералам, которые участвуют в демилитаризации и денацификации Украины, подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали более 15 украинских танков и БМП, а также пять артиллерийских орудий крупного калибра в Николаеве.

Минобороны России сообщили, что самолеты Воздушно-космических силы РФ Су-35с сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и ДНР. Всего с начала проведения специальной военной операции на территории Украины было ликвидировано 242 самолета, 137 вертолетов и 1506 беспилотников.

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