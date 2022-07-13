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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Мелитополем
Фото: Минобороны РФ

Украинский ударно-разведывательный беспилотник был сбит над Мелитополем. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в среду, 13 июля.

— Боевики Зеленского традиционно попытались нарушить ночной покой мелитопольцев, отправив кошмарить горожан разведывательно-ударный БПЛА, — отметил он.

Также в своем Telegram-канале Рогов подчеркнул, что украинский беспилотник сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

До этого стало известно, что украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в регион. По словам Рогова, в настоящее время Запорожье находится под контролем украинской армии, однако в его освобождении нет никаких сомнений.

Накануне в Запорожской области объявили о задержании украинского диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову. Как отметил Рогов, диверсант работал по указу СБУ. Также в подготовке к теракту принимал участие бывший мэр Мелитополя Иван Федоров.

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