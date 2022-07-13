Бирюков: Возле станции БКЛ «Нагатинский затон» обустроят набережную и прогулочный экомаршрут
Возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский затон» на юге Москвы обновят набережную вдоль улицы Коломенской. Также здесь обустроят прогулочный экомаршрут. Об этом в среду, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции БКЛ «Нагатинский затон». В зону благоустройства включена Коломенская улица с прилегающей набережной, — пояснил Бирюков.
Также он подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами. Помимо этого, рабочие установили временные дорожные знаки и информационные баннеры, для пешеходов организовали проходы.
Бирюков рассказал о планах сделать маршруты от жилых домов к метро и между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон». Основные работы завершат к концу 2022 года, дополнил Бирюков.
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