Бирюков: Возле станции БКЛ «Нагатинский затон» обустроят набережную и прогулочный экомаршрут

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский затон» на юге Москвы обновят набережную вдоль улицы Коломенской. Также здесь обустроят прогулочный экомаршрут. Об этом в среду, 13 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению мероприятий по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории около новой станции БКЛ «Нагатинский затон». В зону благоустройства включена Коломенская улица с прилегающей набережной, — пояснил Бирюков.

Также он подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами. Помимо этого, рабочие установили временные дорожные знаки и информационные баннеры, для пешеходов организовали проходы.

Бирюков рассказал о планах сделать маршруты от жилых домов к метро и между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон». Основные работы завершат к концу 2022 года, дополнил Бирюков.

Недавно в Москву привезли новые понтонные причалы для электрических речных трамваев.