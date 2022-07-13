Реконструкцию бывшего кинотеатра «Бирюсинка» завершат до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Булатниковская улица Карта всех событий

Специалисты завершили реконструкцию бывшего кинотеатра «Бирюсинка» на Булатниковской улице на 92 процента. Объект введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 13 июля.

— Реконструированное здание общественного центра будет четырехэтажным, его общая площадь увеличится до 6,9 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся кинокомплекс с четырьмя залами суммарной вместимостью 228 мест, объекты общественного питания, супермаркет, киоски и магазины, — заявил Левкин.

На данный момент специалисты монтируют внутренние и наружные инженерные системы, ведут отделочные работы и благоустраивают территорию, передает официальный сайт мэра Москвы.

Здания бывшей кондитерской фабрики в составе бизнес-центра «Большевик» сданы в эксплуатацию после реконструкции. В ходе работ специалисты объединили два строения высотой в два и три этажа, а также обновили инженерно-технические системы и кровлю, выполнили отделку фасадов.