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Народный календарь. Что запрещено делать 14 июля, в праздник Кузьмы и Демьяна

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 14 июля, в праздник Кузьмы и Демьяна
Фото: Pexels

В народном календаре 14 июля — Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник. Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана.

Представительницы слабого пола не должны работать в этот день. В народе говорили, что любая работа 14 июля принесет еще более тяжкий труд на весь год.

Нельзя тратить много денег. В этот день необходимо трезво оценивать свои запасы. Не тратьте их зря. Лучшим решением будет накопить, в таком случае святые принесут вам еще больше денежных средств, благополучия и достатка.

Нельзя завидовать в этот день, как и в другие дни. В светлой зависти ничего плохого нет, она мотивирует человека, заставляет добиться чего-то, переходить на новый уровень. Однако если зависть для вас — это лишний повод взгрустнуть или оскорбить кого-то, кто добился успеха, то это плохое чувство, от него срочно нужно избавляться. Постарайтесь научиться радоваться успехам других людей, а если люди специально будут провоцировать вас, то следует просто прекратить общение с ними.

Приметы погоды:

Западный ветер приносит дожди.

Если серп луны красноватый — жди ветров, концы серпа затупились — к ливням.

Сорока кричит — будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда — зимой будет много снега.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 14 июля, в праздник Кузьмы и Демьяна

Именины отмечают: Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма, Лев, Павел, Петр.

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