Путин подписал закон о смягчении ответственности за невозврат валюты из-за санкций

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий административную ответственность за ряд нарушений валютного законодательства в связи с санкциями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, до конца 2022 года вводится мораторий на применение административной ответственности к резиденту РФ за ряд нарушений валютного законодательства в том случае, если невыполнение требования законодательства обусловлено санкциями в отношении России.

Временно разрешено не привлекать к административной ответственности, наложенной ранее за осуществление незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору, передает РИА Новости.

Кроме того, прекращаются рассмотрения дел об отдельных нарушениях валютного законодательства, в соответствии с которыми на нарушителей должно быть наложено административное наказание.

В тот же день, 13 июля, МИД РФ заявил, что ответ на западные санкции может быть весьма болезненным.