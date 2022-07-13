Россиянин заболел лихорадкой Западного Нила

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В России зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

— Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации первого случая заболевания лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вирус был обнаружен у жителя Волгоградской области. По данным ведомства, он проживает в Городищенском районе, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в России зафиксировали первый случай оспы обезьян у человека. Заболевание было обнаружено у гражданина, вернувшегося из Европы. На данный момент молодой человек изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

По данным Минздрава, молодой человек находится в удовлетворительном состоянии. На текущий момент болезнь не представляет опасности для его здоровья.

Вирусологи рассказали «Вечерней Москве», стоит ли ждать в России эпидемию и как себя обезопасить. Главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что России ничего не угрожает.