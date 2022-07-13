WSJ: Путин нашел секретное оружие против стран Запада

Фото: Пресс-служба Совфеда

Нынешнее моральное и политическое замешательство стран Запада стало секретным оружием президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в среду, 13 июля.

— Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается, — говорится в публикации.

Автор публикации добавил, что в развернувшейся экономической войне явное лидерство одержала Россия. Руководству страны удалось не только выстоять, но и потрепать своих оппонентов. По его словам, российский лидер смог добиться успехов в экономике и политике, где Запад считался сильнейшим.

Отмечается, что западные правительства начали терять уверенность в объединении мирового сообщества против России. Так, все больше стран отдают предпочтение торговле с российской стороной, чем солидарности с G7, передает РИА Новости.

До этого немецкое издание Die Welt сообщило, что ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе. По словам автора публикации, Москве удалось обеспечить ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов в регионе.