Власти Москвы оценили готовность обновления теплосетей к отопительному сезону
Столичные службы проводят масштабные работы по подготовке магистральных теплосетей к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 13 июля.
— Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке магистральных тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. В настоящее время ремонты и гидравлические испытания проведены на более чем 60 процентах сетей, все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок — к 1 сентября, — отметил Бирюков.
По его словам, проведение испытательных работ позволяет специалистам выявить слабые участки теплосетей и провести восстановительные работы. При этом временно отключается горячее водоснабжение.
Отмечается, что в летний период также проводятся профилактические работы по перекладке трубопроводов, а также организуются ремонтные работы внутридомовых систем тепло- и водоснабжения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» столичного комплекса.
До этого Петр Бирюков сообщил, что возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Нагатинский Затон» на юге Москвы обновят набережную вдоль улицы Коломенской. Также здесь обустроят прогулочный экомаршрут.