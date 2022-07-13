Здание для десяти судебных участков возведут в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий

Здание для размещения десяти судебных участков мировых судей планируется возвести в деревне Орлово. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 13 июля.

— Сейчас этот участок свободен от застройки. А учитывая бурный рост Новой Москвы, на ее территории все больше возрастает необходимость в размещении мировых судов ближе к своим участкам и упрощении дороги к ним. К тому же появление нового здания улучшит условия труда для самих судей, — отметила Княжевская.

Она также добавила, что постройка общей площадью примерно 8,2 тысячи квадратных метров включена в адресную инвестиционную программу и будет возводиться за счет городского бюджета. Строительство здания планируется около станции метро «Новопеределкино», а также одноименной станции железной дороги.

Отмечается, что на участке предполагается проектирование семиэтажного здания высотой до 35 метров. При этом на территории будет предусмотрена парковка на 32 машино-места.

До этого председатель Москомархитектуры сообщила о появлении четырех улиц рядом с будущим горнолыжным склоном в столичном районе Ново-Переделкино. Общая площадь строительства в районе составит 217,8 гектара. Помимо строительства и реконструкции проездов, проект включает в себя две новые развязки, которые свяжут территорию со строящейся автодорогой Солнцево — Бутово — Видное.