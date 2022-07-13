Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Здание для десяти судебных участков возведут в Новой Москве

Лала Манушакян
Город
Здание для десяти судебных участков возведут в Новой Москве
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Орлово Карта всех событий

Здание для размещения десяти судебных участков мировых судей планируется возвести в деревне Орлово. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 13 июля.

— Сейчас этот участок свободен от застройки. А учитывая бурный рост Новой Москвы, на ее территории все больше возрастает необходимость в размещении мировых судов ближе к своим участкам и упрощении дороги к ним. К тому же появление нового здания улучшит условия труда для самих судей, — отметила Княжевская.

Она также добавила, что постройка общей площадью примерно 8,2 тысячи квадратных метров включена в адресную инвестиционную программу и будет возводиться за счет городского бюджета. Строительство здания планируется около станции метро «Новопеределкино», а также одноименной станции железной дороги.

Отмечается, что на участке предполагается проектирование семиэтажного здания высотой до 35 метров. При этом на территории будет предусмотрена парковка на 32 машино-места.

До этого председатель Москомархитектуры сообщила о появлении четырех улиц рядом с будущим горнолыжным склоном в столичном районе Ново-Переделкино. Общая площадь строительства в районе составит 217,8 гектара. Помимо строительства и реконструкции проездов, проект включает в себя две новые развязки, которые свяжут территорию со строящейся автодорогой Солнцево — Бутово — Видное.

Строительство Благоустройство Юлиана Княжевская
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте