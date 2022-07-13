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Bloomberg: Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы нефтепродуктов

Елена Самойлова
Экономика
Bloomberg: Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы нефтепродуктов
Фото: depositphotos

Рекордные объемы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов из России направляются в ближневосточные страны на фоне постепенного отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. Об этом в среду, 13 июля, сообщило агентство Bloomberg.

Поток российских нефтепродуктов на Ближний Восток стал увеличиваться после начала специальной военной операции России на Украине в феврале текущего года. В публикации приведены данные аналитической компании Vortexa, согласно которым только в июне объем поставок достиг 155 тысяч баррелей в сутки, что является рекордом с 2016 года. В то время как до начала спецоперации объем поставок не превышал 30 тысяч баррелей в сутки.

По мнению авторов публикации, к концу года поток расширится и российский импорт на Ближний Восток превысит 220 тысяч баррелей в сутки.

Значительную часть ближневосточного импорта из России составляет мазут — остаточный продукт переработки нефти, используемый в основном для производства электроэнергии, передает ТАСС. Также Россия поставляет бензин, авиакеросин, дизельное топливо и ряд других нефтепродуктов.

До этого сообщалось, что ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе. Попытка США организовать глобальный антироссийский фронт при содействии арабских союзников потерпела неудачу. Объединенные Арабские Эмираты, будучи важнейшим союзником Вашингтона, не присоединились к осуждению российской спецоперации на Украине из-за «разочарования в демократических идеалах Запада».

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